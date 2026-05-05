ВИДЕО. Дьекереш не забил сумасшедший момент в матче против Атлетико

5 мая проходит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором встречаются «Арсенал» (Англия) и «Атлетико» (Мадрид, Испания). Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.

На 66-й минуте «канониры» имели возможность удвоить преимущество в счете, но свой момент упустил шведский нападающий Виктор Дьекереш.

Нападающий не попал в ворота с убийственной позиции после идеальной передачи с фланга от Пьеро Инкапье.

ВИДЕО. Дьокереш не забил в сумасшедшем моменте матча против «Атлетико»