ВИДЕО. Дьекереш не забил сумасшедший момент в матче против Атлетико
Шведский нападающий не реализовал отличную возможность
5 мая проходит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором встречаются «Арсенал» (Англия) и «Атлетико» (Мадрид, Испания). Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.
На 66-й минуте «канониры» имели возможность удвоить преимущество в счете, но свой момент упустил шведский нападающий Виктор Дьекереш.
Нападающий не попал в ворота с убийственной позиции после идеальной передачи с фланга от Пьеро Инкапье.
