Сака – первый игрок в истории Арсенала, забившим два гола в полуфиналах ЛЧ

Англичанин отличился на данном этапе турнира два сезона подряд

Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

24-летний игрок лондонского «Арсенала» Букайо Сака стал первым игроком «канониров» в истории, забившим два гола в полуфиналах Лиги чемпионов.

Свой первый гол на данной стадии турнира англичанин забил в прошлом сезоне 2024/25 в ворота «ПСЖ».

Во второй раз Сака отличился в первом тайме матча против «Атлетико» в текущем сезоне 2025/26.

Напомним, что кроме Сака, за «Арсенал» в полуфинале ЛЧ забивали только Коло Туре (2005/06), Робин ван Перси (2008/09) и Виктор Дьокереш (2025/26).

Игроки «Арсенала», забивавшие в полуфиналах Лиги чемпионов

  • 2005/06 – Коло Туре (Кот-д'Ивуар), против «Вильярреала»
  • 2008/09 – Робин ван Перси (Нидерланды), против «Манчестер Юнайтед»
  • 2024/25 – Букайо Сака (Англия), против ПСЖ
  • 2025/26 – Виктор Дьокереш (Швеция), против «Атлетико»
  • 2025/26 – Букайо Сака (Англия), против «Атлетико»
