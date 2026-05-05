Сака – первый игрок в истории Арсенала, забившим два гола в полуфиналах ЛЧ

24-летний игрок лондонского «Арсенала» Букайо Сака стал первым игроком «канониров» в истории, забившим два гола в полуфиналах Лиги чемпионов.

Свой первый гол на данной стадии турнира англичанин забил в прошлом сезоне 2024/25 в ворота «ПСЖ».

Во второй раз Сака отличился в первом тайме матча против «Атлетико» в текущем сезоне 2025/26.

Напомним, что кроме Сака, за «Арсенал» в полуфинале ЛЧ забивали только Коло Туре (2005/06), Робин ван Перси (2008/09) и Виктор Дьокереш (2025/26).

