ФОТО. У футбольного турнира буде суперсексуальная ведущая

Эмма Луиз Джонс станет ведущей турнира Masters Football на платформе DAZN. Турнир с участием бывших звезд пройдет 31 мая на арене Ovo Arena.

Организаторы назвали ее «надежным лицом футбольного вещания», которое проведет вечер от начала до конца. Сама Джонс написала: «Не могу дождаться, чтобы провести Masters Football».

В турнире сыграют легенды «Аякса», «Челси», «Ливерпуля» и «Реала», включая Макелеле, Жереми, Кану и Джона Флэнагана.

Недавно Джонс стала лицом спидвея на TNT Sports, а также ведёт официальный подкаст Лидса, за который болеет.

Она начинала как журналист Channel 5 и позже работала в Football Focus, MOTDx и ViaPlay.