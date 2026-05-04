Шахтер vs Динамо, сухарь Лунина, победа Украины на ЧМ, гол Яремчука

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 3 мая.

1. Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо

Донецкая команда сделала еще один шаг к чемпионству

2A. Дубль Винисиуса. Реал с Луниным одолел Эспаньол и отложил трофей Барселоны

В 34-м туре сливочные на выезде переиграли каталонскую команду со счетом 2:0

2B. Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче

«Ткачи» устроили перестрелку с «Ренном»

3. Дьявольский блокбастер. МЮ вырвал победу над Ливерпулем в суперматче АПЛ

Победный гол для Манчестер Юнайтед на 77-й минуте забил Кобби Мейну

4. Миланский Интер вернул себе титул чемпиона Италии!

«Сине-черные» обыграли «Парму»

5. Матч с 6 голами. Барселона и Бавария определили финалиста Лиги чемпионов

В решающем матче женской ЛЧ 23 мая в Осло сыграют Барселона и Лион

6A. Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера

Киевляне проиграли 1:2

6B. Арда ТУРАН: «Это действительно неприятно. Хочу, чтобы нас уважали»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победу над «Динамо»

7A. Тысячник для Костюк. Проклятие снято: все трофеи украинских теннисисток

Марта взяла третий титул на уровне Тура, у Элины Свитолиной – 19

7B. Король Мастерсов. Синнер уничтожил Зверева и забрал корону Мадрида

Янник обыграл Александра в двух сетах

8. Дэвид Бенавидес деклассировал Рамиреса и стал чемпионом мира в тяжелом весе

Непобежденный американец успешно дебютировал в крузервейте и покорил третью весовую категорию

9. ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире

Удалось обыграть Литву

10. Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ

У Ицзе лидирует в титульном матче с Шоном Мерфи со счетом 10:7