Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон Маркевич назвал причину поражения Шахтера от Динамо
Другие новости
03 мая 2026, 22:22 |
373
0

Мирон Маркевич назвал причину поражения Шахтера от Динамо

«Горняки» обыграли киевлян со счётом 2:1

03 мая 2026, 22:22 |
373
0
Мирон Маркевич назвал причину поражения Шахтера от Динамо
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал победу донецкого «Шахтера» в матче против киевского «Динамо».

«В работе с мячом «горняки» превосходят динамовцев. Но опять же, в первом тайме в среднем блоке киевляне действовали компактно, и это преимущество дончан нивелировалось. Почему этого не было после перерыва, вопрос к тренерам «Динамо». Дело в том, что на всю игру этой собранности хозяевам не хватило», – сказал Маркевич.

В турнирной таблице «горняки» лидируют, имея в активе 63 очка, тогда как киевляне с отставанием в 16 очков занимают четвертое место.

По теме:
В Шахтере спровоцировали Динамо: «Теперь у Киева есть хозяин»
Артем Милевский проиграл деньги из-за поражения Динамо
6 лет назад Суркис обещал: отставания в 20 очков от Шахтера больше не будет
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03 мая 2026, 15:30 24
Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Медали близко

ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
Футбол | 03 мая 2026, 06:32 0
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение

Любая команда будет наказана, если повторит поступок Сенегала

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Футбол | 03.05.2026, 07:52
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Футбол | 03.05.2026, 08:36
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Футбол | 03.05.2026, 20:29
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 32
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 4
Бокс
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 4
Футбол
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
02.05.2026, 20:11
Теннис
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем