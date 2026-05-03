Мирон Маркевич назвал причину поражения Шахтера от Динамо

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал победу донецкого «Шахтера» в матче против киевского «Динамо».

«В работе с мячом «горняки» превосходят динамовцев. Но опять же, в первом тайме в среднем блоке киевляне действовали компактно, и это преимущество дончан нивелировалось. Почему этого не было после перерыва, вопрос к тренерам «Динамо». Дело в том, что на всю игру этой собранности хозяевам не хватило», – сказал Маркевич.

В турнирной таблице «горняки» лидируют, имея в активе 63 очка, тогда как киевляне с отставанием в 16 очков занимают четвертое место.