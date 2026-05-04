Президент Бенфики разнес судейство после неудачи: «Никто не имеет права...»

Президент «Бенфики» Руй Кошта не оставил без внимания работу арбитра в выездном матче 32-го тура чемпионата Португалии против «Фамаликау».

Функционер «орлов» подверг критике главного судью Густаву Коррейру, который, по мнению президента, вмешался в ход событий матча (2:2).

«Этот символ, который представляет миллионы людей, заслуживает гораздо большего уважения. Никто не имеет права решать судьбу чемпионатов или турнирных таблиц, кроме игроков и тренеров. Этот человек пытался решить часть, в данном случае – кто попадет в Лигу чемпионов. Он сделал то же самое в первом круге. Странным образом прошло шесть месяцев, его больше не назначали на матчи «Бенфики», и он появился здесь в решающей фазе борьбы за Лигу чемпионов.

Мы продолжаем рассчитывать только на себя. Сегодня нас пытались задержать на этом пути. Мы достигли этой точки заслуженно. Хотели лишить нас участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Гарантирую, что эти игроки сделают все, чтобы «Бенфика» была в Лиге чемпионов, несмотря на всё, что здесь произошло.

Никто не может сказать мне, что на 30-й минуте не было очевидного пенальти, который мог сделать счёт 3:0. Никто не может сказать, что угловой перед вторым голом был угловым, или что 15 минут добавленного времени, даже с заменой ассистента, имеют какое-то оправдание, разве что этого было достаточно, чтобы «Бенфика» не ушла с поля даже с ничьей», – сказал Кошта.