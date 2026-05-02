  4. Камбэк Погбы. Монако наконец-то победило, героем стал игрок Барсы
02 мая 2026, 21:54 | Обновлено 02 мая 2026, 22:08
Камбэк Погбы. Монако наконец-то победило, героем стал игрок Барсы

Ансу Фати решил судьбу матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

2 мая состоялся матч между «Мецем» и «Монако» в 32-м туре французской Лиги 1.

Команды на стадионе «Stade Saint-Symphorien» обменялись голами во втором тайме и были близки к ничьей.

Финальную точку в матче поставил Ансу Фати, принадлежащий «Барселоне». Испанец забил в компенсированное время и вырвал победу для своей команды – 2:1.

Знаковым этот матч стал для Поля Погба, который впервые с весны 2023 года вышел в стартовом составе. Француз пережил непростой период дисквалификации за допинг и постепенно возвращается в футбол.

«Монако» прервал серию без побед, которая длилась три матча. Команда находится в зоне еврокубков – шестое место и 54 очка.

У «Меца» ситуация значительно хуже, поскольку клуб рискует напрямую вылететь из Лиги 1. Они сейчас на последнем, 18-м месте (16 очков).

Лига 1. 32-й тур, 2 мая

«Мец» – «Монако» – 1:2

Голы: Деминге, 49 – Балогун, 61, Фати, 90+1

Фотогалерея матча:

