Камбэк Погбы. Монако наконец-то победило, героем стал игрок Барсы
Ансу Фати решил судьбу матча
2 мая состоялся матч между «Мецем» и «Монако» в 32-м туре французской Лиги 1.
Команды на стадионе «Stade Saint-Symphorien» обменялись голами во втором тайме и были близки к ничьей.
Финальную точку в матче поставил Ансу Фати, принадлежащий «Барселоне». Испанец забил в компенсированное время и вырвал победу для своей команды – 2:1.
Знаковым этот матч стал для Поля Погба, который впервые с весны 2023 года вышел в стартовом составе. Француз пережил непростой период дисквалификации за допинг и постепенно возвращается в футбол.
«Монако» прервал серию без побед, которая длилась три матча. Команда находится в зоне еврокубков – шестое место и 54 очка.
У «Меца» ситуация значительно хуже, поскольку клуб рискует напрямую вылететь из Лиги 1. Они сейчас на последнем, 18-м месте (16 очков).
Лига 1. 32-й тур, 2 мая
«Мец» – «Монако» – 1:2
Голы: Деминге, 49 – Балогун, 61, Фати, 90+1
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтых» возглавит известный итальянский специалист Андреа Мальдера
Матч завершился со счетом 2:0