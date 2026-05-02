  4. Судакову получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
02 мая 2026, 21:27 | Обновлено 02 мая 2026, 21:48
Футболист может перейти в Бундеслигу

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины по футболу Георгий Судаков попал в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов.

По информации СМИ, к полузащитнику «Бенфики» проявляют большой интерес «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт Франкфурт».

Также сообщается о заинтересованности в игроке со стороны представителей Серии А.

Судаков присоединился к «Бенфике» в 2025 году из «Шахтера». Однако после зимней травмы украинец потерял стабильное место в основном составе команды Жозе Моуринью, который, по сообщениям СМИ, отказался от игрока.

