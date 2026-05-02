Судакову получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Футболист может перейти в Бундеслигу
Полузащитник сборной Украины по футболу Георгий Судаков попал в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов.
По информации СМИ, к полузащитнику «Бенфики» проявляют большой интерес «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт Франкфурт».
Также сообщается о заинтересованности в игроке со стороны представителей Серии А.
Судаков присоединился к «Бенфике» в 2025 году из «Шахтера». Однако после зимней травмы украинец потерял стабильное место в основном составе команды Жозе Моуринью, который, по сообщениям СМИ, отказался от игрока.
