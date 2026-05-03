Поворознюк назвал точный счёт матча Динамо –Шахтер

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прогнозирует победу донецкого «Шахтера» в воскресном матче против «Динамо».

«Войдет ли Динамо в тройку призеров? Помогут, как и в матче с Полесьем помогли*. Думаю, вы поняли, о чем я. Дальше без комментариев.

С каким счетом завершится Классическое? Шахтер выиграет 2:0», – отметил Александр Поворознюк.

Ранее экс-глава сборной Украины и львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился ожиданиями от главного матча выходных – «Динамо» против «Шахтера».