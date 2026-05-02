ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец неожиданно провернул трансфер игрока Шахтера
Егор Дахновский будет выступать в Первой лиге Украины
ФК Ингулец, ныне выступающий в Первой лиге Украины, официально объявил о трансфере защитника донецкого Шахтера Егора Дахновского. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Поздравляем в клубе! Желаем ярких побед, отсутствия травм и как можно больше забитых мячей в красно-желтых цветах», – говорится в сообщении.
Дахновский родился 19 марта 2007 года. В активе Егора есть опыт выступлений ДЮСШ Таврия-2 (Новая Каховка), Освита (Херсон) и юношеские команды донецкого Шахтера.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Ингулец занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 25 сыгранных матчей.
