  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец неожиданно провернул трансфер игрока Шахтера
Украина. Премьер лига
02 мая 2026, 10:51 | Обновлено 02 мая 2026, 11:11
Егор Дахновский будет выступать в Первой лиге Украины

ФК Ингулец

ФК Ингулец, ныне выступающий в Первой лиге Украины, официально объявил о трансфере защитника донецкого Шахтера Егора Дахновского. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем в клубе! Желаем ярких побед, отсутствия травм и как можно больше забитых мячей в красно-желтых цветах», – говорится в сообщении.

Дахновский родился 19 марта 2007 года. В активе Егора есть опыт выступлений ДЮСШ Таврия-2 (Новая Каховка), Освита (Херсон) и юношеские команды донецкого Шахтера.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Ингулец занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 25 сыгранных матчей.

По теме:
Шахтер лаконично обратился к капитану сборной Украины
«Он стал разочарованием». Экс-тренер Трабзонспора призвал продать Зубкова
Бавария может получить серьезное усиление из АПЛ. Компани одобрил трансфер
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ингулец
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Хоккей | 01 мая 2026, 13:06 11
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание

Сложно давать прогноз на чемпионат мира в дивизионе 1A

Коуч Кривбасса разнес арбитров после безумного матча УПЛ: «Это позор»
Футбол | 02 мая 2026, 08:09 4
Коуч Кривбасса разнес арбитров после безумного матча УПЛ: «Это позор»
Коуч Кривбасса разнес арбитров после безумного матча УПЛ: «Это позор»

Патрик ван Леувен пообщался с журналистами после матча УПЛ

Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Футбол | 02.05.2026, 09:28
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Футбол | 02.05.2026, 04:43
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
ОФИЦИАЛЬНО. Португальский топ-клуб продлил контракт с тренером
Футбол | 02.05.2026, 10:06
ОФИЦИАЛЬНО. Португальский топ-клуб продлил контракт с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Португальский топ-клуб продлил контракт с тренером
Популярные новости
Костюк on fire. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Костюк on fire. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Мадриде
01.05.2026, 01:22 3
Теннис
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 19
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
01.05.2026, 04:02 9
Футбол
Челси принял решение по поводу Мудрика после дисквалификации на четыре года
Челси принял решение по поводу Мудрика после дисквалификации на четыре года
01.05.2026, 06:12
Футбол
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 15
Футбол
