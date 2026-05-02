Карпаты Львов

В субботу, 2 мая, «Карпаты» на стадионе «Украина» проведут матч 26-го тура УПЛ против ЛНЗ.

Хозяева поля не пропускают уже почти 600 минут – оборона и вратарь львовского клуба творят настоящие чудеса в последних матчах, и ЛНЗ будет крайне непросто прервать эту фантастическую серию. Гости, в свою очередь, не могут похвастаться яркими результатами в последнее время. Черкасский коллектив не может выиграть уже три матча подряд в УПЛ. Преследователи уже дышат в спину, и если потери очков продолжатся, то медальные шансы ЛНЗ могут растаять.

