Валвейк в серии пенальти переиграл Роду

В пятницу, 1 мая, состоялся ответный поединок стыковых матчей за путевку в элитный дивизион чемпионата Нидерландов между «Валвейком» и «Родой».

Первый матч завершился вничью, 1:1.

Основное и дополнительное время данного поединка также завершились со счетом 1:1, в серии пенальти точнее оказался «Валвейк» – 3:1.

«Валвейк» прошел в следующий этап стыковых матчей.

Чемпионат Нидерландов. Стыковые матчи. 2-й поединок

Валвейк – Рода – 1:1 (3:1 по пенальти) (первый матч – 1:1)

Голы: Анекен, 90+7 – ван де Харк, 52

