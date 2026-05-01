Валвейк в серии пенальти переиграл Роду
В основное время команды сильнейшего не определили – 1:1
В пятницу, 1 мая, состоялся ответный поединок стыковых матчей за путевку в элитный дивизион чемпионата Нидерландов между «Валвейком» и «Родой».
Первый матч завершился вничью, 1:1.
Основное и дополнительное время данного поединка также завершились со счетом 1:1, в серии пенальти точнее оказался «Валвейк» – 3:1.
«Валвейк» прошел в следующий этап стыковых матчей.
Чемпионат Нидерландов. Стыковые матчи. 2-й поединок
Валвейк – Рода – 1:1 (3:1 по пенальти) (первый матч – 1:1)
Голы: Анекен, 90+7 – ван де Харк, 52
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ребров отказался от предложения
Оказывается, вингера отстранили ещё в январе