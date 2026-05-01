  4. Битва аутсайдеров. В Серии А определился первый клуб, вылетающий в Серию В
Чемпионат Италии
Пиза
01.05.2026 21:45 – FT 1 : 2
Лечче
Италия
01 мая 2026, 23:40 | Обновлено 01 мая 2026, 23:42
301
0

Битва аутсайдеров. В Серии А определился первый клуб, вылетающий в Серию В

Матч между Пизой и Лечче завершился со счетом 1:2

01 мая 2026, 23:40 | Обновлено 01 мая 2026, 23:42
301
0
Битва аутсайдеров. В Серии А определился первый клуб, вылетающий в Серию В
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 1 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Серии А между «Пизой» и «Лечче».

Игра прошла на стадионе «Стадио Ромео Анконетани» в Пизе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Благодаря этой победе «Лечче» гарантировал себе финиш за пределами зоны вылета по итогам этого тура, а «Пиза» потеряла даже математические шансы на выживание.

Серия А 2025/26. 35-й тур, 1 мая
Пиза – Лечче – 1:2
Голы: Лерис, 56 – Банда, 52, Шеддира, 65

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

65’
ГОЛ ! Мяч забил Валид Чеддира (Лечче), асcист Сантьяго Пьеротти.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Лерис (Пиза).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Ламек Банда (Лечче), асcист Валид Чеддира.
