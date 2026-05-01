Битва аутсайдеров. В Серии А определился первый клуб, вылетающий в Серию В

В пятницу, 1 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Серии А между «Пизой» и «Лечче».

Игра прошла на стадионе «Стадио Ромео Анконетани» в Пизе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Благодаря этой победе «Лечче» гарантировал себе финиш за пределами зоны вылета по итогам этого тура, а «Пиза» потеряла даже математические шансы на выживание.

Серия А 2025/26. 35-й тур, 1 мая

Пиза – Лечче – 1:2

Голы: Лерис, 56 – Банда, 52, Шеддира, 65

Фото матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Турнирная таблица