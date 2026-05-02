Андрей Шевченко вышел с обращением: «Это возможность представлять Украину»
Президент Украинской ассоциации футбола посетил Конгресс Международной федерации футбола
В четверг, 30 апреля, в канадском Ванкувере состоялся Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), посвященный в том числе и предстоящему чемпионату мира.
Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что будущий мундиаль в Северной Америке объединит людей со всего мира в духе гармонии и уважения, а также подтвердил приверженность искоренению расизма в спорте.
В Ванкувер прибыл и глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, который сообщил о своем присутствии на мероприятии и оставил сообщение в социальных сетях:
«Участие в 76-м Конгрессе ФИФА – с на глобальной футбольной арене», – сообщил легендарный экс-футболист сборной Украины.
Украинскую ассоциацию футбола на Конгрессе представляли не только президент УАФ, но и первый вице-президент Артем Стоянов, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко.
В рамках поездки делегация УАФ провела ряд рабочих встреч с международными партнерами. В ходе переговоров с представителями мирового футбольного сообщества обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия и поддержки украинского футбола.
