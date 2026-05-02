Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
02 мая 2026, 14:41 | Обновлено 02 мая 2026, 14:42
Андрей Шевченко вышел с обращением: «Это возможность представлять Украину»

Президент Украинской ассоциации футбола посетил Конгресс Международной федерации футбола

Instagram. Андрей Шевченко

В четверг, 30 апреля, в канадском Ванкувере состоялся Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), посвященный в том числе и предстоящему чемпионату мира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что будущий мундиаль в Северной Америке объединит людей со всего мира в духе гармонии и уважения, а также подтвердил приверженность искоренению расизма в спорте.

В Ванкувер прибыл и глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, который сообщил о своем присутствии на мероприятии и оставил сообщение в социальных сетях:

«Участие в 76-м Конгрессе ФИФА – с на глобальной футбольной арене», – сообщил легендарный экс-футболист сборной Украины.

Украинскую ассоциацию футбола на Конгрессе представляли не только президент УАФ, но и первый вице-президент Артем Стоянов, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко.

В рамках поездки делегация УАФ провела ряд рабочих встреч с международными партнерами. В ходе переговоров с представителями мирового футбольного сообщества обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия и поддержки украинского футбола.

По теме:
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Маркевич согласился возглавить сборную Украины, но уже есть другой фаворит
Назван идеальный тренер для сборной Украины, который имеет огромный опыт
Николай Тытюк Источник: Instagram
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верес – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02 мая 2026, 13:30 0
Верес – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Очки нужны обеим, но вырывать победу любой ценой никто не будет бежать

Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02 мая 2026, 08:08 33
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб

Тренер хочет попробовать свои силы в «Галатасарае»

Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Футбол | 02.05.2026, 09:28
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
В деле Мудрика появился шанс. Юрист назвал три сценария
Футбол | 02.05.2026, 08:57
В деле Мудрика появился шанс. Юрист назвал три сценария
В деле Мудрика появился шанс. Юрист назвал три сценария
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Бокс | 02.05.2026, 08:47
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Популярные новости
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
01.05.2026, 04:02 9
Футбол
Костюк on fire. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Костюк on fire. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Мадриде
01.05.2026, 01:22 3
Теннис
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 15
Футбол
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
