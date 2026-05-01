В пятницу, 1 мая, состоится матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полтава» и «Кривбасс».

Команды встретились на стадионе «Зирка» в Кропивницком.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 26-й тур, 1 мая

Полтава – Кривбасс – 3:2

Голы: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 16 – Парако, 2, Сек, 7

ГОЛ, 0:1! Карлос Парако, 2 мин.

ГОЛ, 0:2! Ассан Сек, 7 мин.

ГОЛ, 1:2! Игорь Коцюмака, 8 мин.

ГОЛ, 2:2! Даниил Сухоручко, 11 мин.

ГОЛ, 3:2! Валерий Сад, 16 мин.