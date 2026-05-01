  4. Обнаружили образование. Легенда Динамо и сборной Украины перенес операцию
01 мая 2026, 11:50 | Обновлено 01 мая 2026, 11:55
338
0

Обнаружили образование. Легенда Динамо и сборной Украины перенес операцию

Владимир Езерский проходит восстановление

01 мая 2026, 11:50 | Обновлено 01 мая 2026, 11:55
338
0
Обнаружили образование. Легенда Динамо и сборной Украины перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Езерский

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины, а ныне тренер юношеской национальной команды U-19 Владимир Езерский перенес операцию.

Как сообщает Первое медицинское объединение Львова, их учреждение провело хирургическое вмешательство по удалению образования в мягких тканях. Езерский жаловался на сильную боль и ограничение подвижности. Владимир не мог полноценно тренироваться. Операция прошла успешно и устранила проблему. Сейчас специалист восстанавливается после операции под наблюдением врачей.

На счету Езерского 39 матчей в составе сборной Украины и три забитых гола. Сейчас он помогает Дмитрию Михайленко со сборной Украины U-19.

По теме:
Езерский спрогнозировал, как завершится матч между Шахтером и Кристал Пэлас
Стал известен календарь матчей сборной Украины U-19 на ЧЕ-2026
Езерский объяснил, за счет чего Шахтер обыграл Полесье
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Представляете, на каком уровне украинский футбол и Динамо»
Футбол | 01 мая 2026, 03:53 13
Эксперт: «Представляете, на каком уровне украинский футбол и Динамо»
Эксперт: «Представляете, на каком уровне украинский футбол и Динамо»

Цыганык шокирован влиянием Ярмоленко и других ветеранов

Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 30 апреля 2026, 18:49 26
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде

Хейли Баптист не сумела одолеть Мирру Андрееву в полуфинале тысячника

Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения
Футбол | 01.05.2026, 10:14
Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения
Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01.05.2026, 07:38
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 01.05.2026, 10:07
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Популярные новости
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 4
Бокс
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 38
Футбол
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 70
Теннис
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 104
Футбол
