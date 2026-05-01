Обнаружили образование. Легенда Динамо и сборной Украины перенес операцию
Владимир Езерский проходит восстановление
Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины, а ныне тренер юношеской национальной команды U-19 Владимир Езерский перенес операцию.
Как сообщает Первое медицинское объединение Львова, их учреждение провело хирургическое вмешательство по удалению образования в мягких тканях. Езерский жаловался на сильную боль и ограничение подвижности. Владимир не мог полноценно тренироваться. Операция прошла успешно и устранила проблему. Сейчас специалист восстанавливается после операции под наблюдением врачей.
На счету Езерского 39 матчей в составе сборной Украины и три забитых гола. Сейчас он помогает Дмитрию Михайленко со сборной Украины U-19.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Цыганык шокирован влиянием Ярмоленко и других ветеранов
Хейли Баптист не сумела одолеть Мирру Андрееву в полуфинале тысячника