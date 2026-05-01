  4. Лидер Кристал Пэлас объяснил победу Шахтером: «Побить рекорд – приятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаила Сарр

Форвард Кристал Пэлас Исмаила Сарр поделился эмоциями после победы своей команды над Шахтером (3:1) в первом полуфинальном матче Лиги конференций.

«Нас заранее предупредили, чтобы не покидать «Шахтер» свободного пространства, ведь эта команда очень опасна, когда владеет мячом.

Наша первоочередная задача заключалась в том, чтобы нейтрализовать их, и мы с этим справились. Не помню, чтобы раньше забивал гол так быстро. Побить рекорд – это приятно, но это только приятный бонус. Команда всегда на первом месте, и сегодня вечером мы показали классную игру.

О борьбе за звание лучшего бомбардира: «Конечно, было бы приятно выиграть. Если это случится, то здорово. Но, как я уже говорил раньше, это только приятные бонусы.

Самое главное – помогать команде. Нам еще есть над чем работать. Впереди второй матч, и мы должны быть полностью сосредоточены на нем», – сказал Сарр.

Ответный матч между Кристал Пэлас и Шахтером состоится в четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Исмаила Сарр Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас
