ПСЖ – Лорьян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 мая ПСЖ проведет матч 32-го тура французской Лиги 1 против клуба «Лорьян».

Местом встречи команд станет стадион «Парк де Пренс» в Париже.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Украинский защитник ПСЖ – Илья Забарный – пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

В последний раз команды встречались на футбольном поле 29 октября 2025 года в первой половине сезона: тот матч в Лорьяне завершился вничью (1:1).

Перед началом тура ПСЖ занимает первое место (69 очков), «Лорьян» – девятый (41 балл).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

