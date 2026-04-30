  Битва в ЛЧ, 970-й гол Роналду, 4 года для Мудрика, Костюк вышла в полуфинал
30 апреля 2026, 11:51 | Обновлено 30 апреля 2026, 12:30
Битва в ЛЧ, 970-й гол Роналду, 4 года для Мудрика, Костюк вышла в полуфинал

Главные новости за 29 апреля на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 29 апреля.

1. Канониры устояли в Мадриде. Атлетико и Арсенал сыграли вничью
Команды обменялись реализованными пенальти

2. Итоги первых игр 1/2 финала ЛЧ. Сетка плей-офф: обмен пенальти в Мадриде
В первом матче испанский Атлетико и английский Арсенал разошлись миром

3. 970-й гол Роналду приблизил Аль-Наср к чемпионству в Саудовской Аравии
Звездная команда с португальцем обыграла Аль-Ахли со счетом 2:0

4. ТУРАН: «Кристал Пэлас физически сильнее нас. Мы в Шахтере верим в себя»
Коуч команды горняков дал пресс-конференцию перед полуфиналом ЛК

5. ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем с Кристал Пэлас
Команда Арды Турана завершает подготовку к полуфиналу Лиги конференций

6. Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Михаила Мудрика
По данным инсайдера, украинский вингер Челси дисквалифицирован на 4 года

7. Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал в Мадриде
Марта в двух сетах одолела Линду Носкову в матче 1/4 финала WTA 1000

8A. Драма на розовом шаре. Определен первый полуфиналист ЧМ-2026 по снукеру
Марк Аллен одержал победу после ошибки Барри Хокинса

8B. Проклятие Крусибла снова сработало. Чемпион мира выбыл в четвертьфинале
Шон Мерфи переиграл Чжао Синьтуна и вышел в полуфинал ЧМ по снукеру

9. Овации для Хиггинса. Определены полуфиналисты чемпионата мира по снукеру
Полуфиналы: Шон Мерфи – Джон Хиггинс, Марк Аллен – У Ицзе

10. Диего Симеоне. Главная проблема Атлетико или единственный творец успеха
Специалист ведет матрасников к, возможно, последнему своему успеху

Николай Степанов
