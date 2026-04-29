Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ недотянули. Видео голов и обзор матча
28.04.2026 22:00 – FT 5 : 4
Обзор Видео
29 апреля 2026, 00:34 |
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ недотянули. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Бавария» (Германия).

Поединок прошел на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершился со счётом 5:4 в пользу хозяев поля.

Голевой дождь ПСЖ и «Баварии» порадовал болельщиков, но повторить результат в 11 голов за матч, установленный в игре 25-го тура УПЛ между «Кривбассом» и «Динамо» (5:6), командам не удалось.

Ответный матч запланирован на 6 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2025/26. 1/2 финала, 1-й матч, 28 апреля
ПСЖ – Бавария – 5:4
Голы: Кварацхелия, 24, 56, Невеш, 33, Дембеле, 45+5 (с пенальти), 52 – Кейн, 17 (с пенальти), Олисе, 41, Упамекано, 65, Диас, 68

Видеообзор

ГОЛ, 0:1! Гарри Кейн, 17 мин.

ГОЛ, 1:1! Хвича Кварацхелия, 24 мин.

ГОЛ, 2:1! Жоау Невеш, 33 мин.

ГОЛ, 2:2! Майкл Олисе, 41 мин.

ГОЛ, 3:2! Усман Дембеле, 45+5 мин.

ГОЛ, 4:2! Хвича Кварацхелия, 56 мин.

ГОЛ, 5:2! Усман Дембеле, 58 мин.

ГОЛ, 5:3! Дайо Упамекано, 65 мин.

ГОЛ, 5:4! Луис Диас, 68 мин.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария), асcист Гарри Кейн.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Дайот Упамекано (Бавария), асcист Йосуа Киммих.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Дезире Дуэ.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Ашраф Хакими.
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Усман Дембеле (ПСЖ).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария), асcист Александар Павлович.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (ПСЖ), асcист Усман Дембеле.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Дезире Дуэ.
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кейн (Бавария).
Матч ПСЖ – Бавария стал одним из самых результативных в истории ЛЧ
ФОТО. Париж отскочил? Статистика голевой перестрелки ПСЖ и Баварии
Бавария ПСЖ Лига чемпионов Гарри Кейн Усман Дембеле Хвича Кварацхелия Жоау Невеш Майкл Олисе Дайо Упамекано Луис Диас
Дмитрий Вус Sport.ua
ВИДЕО. Праздник футбола. ПСЖ снова вышел вперед в игре с Баварией
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
ФОТО. Украинская футбольная журналистка впечатлила красотой
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
ПСЖ не Кривбасс, хотя ходили на грани с 5-2
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
