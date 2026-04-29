28 апреля состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Бавария» (Германия).

Поединок прошел на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершился со счётом 5:4 в пользу хозяев поля.

Голевой дождь ПСЖ и «Баварии» порадовал болельщиков, но повторить результат в 11 голов за матч, установленный в игре 25-го тура УПЛ между «Кривбассом» и «Динамо» (5:6), командам не удалось.

Ответный матч запланирован на 6 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2025/26. 1/2 финала, 1-й матч, 28 апреля

ПСЖ – Бавария – 5:4

Голы: Кварацхелия, 24, 56, Невеш, 33, Дембеле, 45+5 (с пенальти), 52 – Кейн, 17 (с пенальти), Олисе, 41, Упамекано, 65, Диас, 68

ГОЛ, 0:1! Гарри Кейн, 17 мин.

ГОЛ, 1:1! Хвича Кварацхелия, 24 мин.

ГОЛ, 2:1! Жоау Невеш, 33 мин.

ГОЛ, 2:2! Майкл Олисе, 41 мин.

ГОЛ, 3:2! Усман Дембеле, 45+5 мин.

ГОЛ, 4:2! Хвича Кварацхелия, 56 мин.

ГОЛ, 5:2! Усман Дембеле, 58 мин.

ГОЛ, 5:3! Дайо Упамекано, 65 мин.

ГОЛ, 5:4! Луис Диас, 68 мин.