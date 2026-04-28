27 апреля в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Брентфорд».

Игра прошла на «Олд Траффорд» в Манчестере и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Португальский полузащитник дьяволов Бруну Фернандеш отдал свой 19-й ассист в сезоне АПЛ – до рекорда Анри и Де Брюйне осталась лишь одна передача.

Английская Премьер-лига 2025/26. 34-й тур, 27 апреля

Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 2:1

Голы: Каземиро, 11, Шешко, 43 – Йенсен, 87

