  4. Манн Юнайтед – Брентфорд – 2:1. Очередной ассист Бруну. Видео голов и обзор
27.04.2026 22:00 – FT 2 : 1
28 апреля 2026, 02:33 | Обновлено 28 апреля 2026, 02:34
Манн Юнайтед – Брентфорд – 2:1. Очередной ассист Бруну. Видео голов и обзор

27 апреля в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Брентфорд».

Игра прошла на «Олд Траффорд» в Манчестере и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Португальский полузащитник дьяволов Бруну Фернандеш отдал свой 19-й ассист в сезоне АПЛ – до рекорда Анри и Де Брюйне осталась лишь одна передача.

Английская Премьер-лига 2025/26. 34-й тур, 27 апреля
Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 2:1
Голы: Каземиро, 11, Шешко, 43 – Йенсен, 87

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 34 22 7 5 64 - 26 02.05.26 19:30 Арсенал - Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал 73
2 Манчестер Сити 33 21 7 5 66 - 29 04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест 70
3 Манчестер Юнайтед 34 17 10 7 60 - 46 03.05.26 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла 61
4 Ливерпуль 34 17 7 10 57 - 44 03.05.26 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 58
5 Астон Вилла 34 17 7 10 47 - 42 03.05.26 21:00 Астон Вилла - Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла 58
6 Брайтон 34 13 11 10 48 - 39 02.05.26 17:00 Ньюкасл - Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон 50
7 Борнмут 34 11 16 7 52 - 52 03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут 49
8 Челси 34 13 9 12 53 - 45 04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл 48
9 Брентфорд 34 13 9 12 49 - 46 02.05.26 17:00 Брентфорд - Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон 48
10 Фулхэм 34 14 6 14 44 - 46 02.05.26 19:30 Арсенал - Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм 48
11 Эвертон 34 13 8 13 41 - 41 04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон 47
12 Сандерленд 34 12 10 12 36 - 45 02.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон 46
13 Кристал Пэлас 33 11 10 12 36 - 39 03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас 43
14 Ньюкасл 34 12 6 16 46 - 50 02.05.26 17:00 Ньюкасл - Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл 42
15 Лидс 34 9 13 12 44 - 51 01.05.26 22:00 Лидс - Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс 40
16 Ноттингем Форест 34 10 9 15 41 - 45 04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм 39
17 Вест Хэм 34 9 9 16 42 - 58 02.05.26 17:00 Брентфорд - Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити 36
18 Тоттенхэм 34 8 10 16 43 - 53 03.05.26 21:00 Астон Вилла - Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 34
19 Бёрнли 34 4 8 22 34 - 68 01.05.26 22:00 Лидс - Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут 20
20 Вулверхэмптон 34 3 8 23 24 - 62 02.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль 17
События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд), асcист Рейсс Нельсон.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед), асcист Гарри Магуайр.
