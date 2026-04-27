Шедевры не помогли. Лацио в сумасшедшей концовке потерял очки из Удинезе

В понедельник, 27 апреля 2026 года, состоялся матч 34-го тура Серии А между «Лацио» и «Удинезе».

Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась ничьей со счётом 3:3.

Начиная с 86-й минуты, команды забили 3 гола на двоих, несколько раз перевернув исход матча. В итоге игра завершилась ничьей.

Первые два гола футболистов «Лацио» стали изюминками этого матча: сначала Лука Пеллегрини забил красивым ударом с лету, а затем Педро Родригес отличился обводным ударом из-за пределов штрафной площадки.

Серия А 2025/26. 34-й тур, 27 апреля

Лацио – Удинезе – 3:3

Голы: Лука Пеллегрини, 50, Педро Родригес, 80, Даниэль Мальдини, 90+5 – Кингсли Эхизибуэ, 18, Артур Атта, 86, 90+3

