Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал переиграл Лион в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
26 апреля 2026, 19:43 | Обновлено 26 апреля 2026, 19:47
Арсенал переиграл Лион в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

В женской Лиге чемпионов турнир близится к финишу

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 апреля состоялся первый полуфинальный матч женской Лиги чемпионов 2025/26.

Лондонский Арсенал на домашнем стадионе одержал волевую победу над французским Лионом со счетом 2:1.

Гости открыли счет на 18-й минуте, отличилась Юле Бранд.

После перерыва Арсенал переломил ход встречи и забил дважды. На 58-й минуте счет сравнялся после автогола Ингрид Сирстад, а на 83-й минуте Оливия Смит принесла канонирам победу.

Судьба путевки в финал решится в ответном матче, который состоится 2 мая во Франции. В другом полуфинале играют Барселона и Бавария (1:1 в первой игре, второй матч – 3 мая).

Лига чемпионов 2025/26 (женщины)

Полуфинал, первый матч, 26 апреля 2026

Арсенал (Англия) – Лион (Франция) – 2:1

Голы: Сирстад, 58 (автогол), Смит, 83 – Бранд, 18

Сетка плей-офф

Фотогалерея

По теме:
ФОТО. Хаверц получил травму и рискует пропустить чемпионат мира
Серьезная потеря. Атлетико остался без игрока перед полуфиналом ЛЧ
ВИДЕО. Игроки Лиона спели в честь дубля Яремчука
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 26 апреля 2026, 18:45 0
Полесье – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Полесье – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ 2025/26

Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Бокс | 26 апреля 2026, 09:41 1
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева

Представитель США одолел кубинца Ленье Перо единогласным решением судей

Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26.04.2026, 08:22
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Футбол | 26.04.2026, 12:33
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Теннис | 26.04.2026, 18:05
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Популярные новости
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
25.04.2026, 07:24 15
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 2
Бокс
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
