Арсенал переиграл Лион в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Вечером 26 апреля состоялся первый полуфинальный матч женской Лиги чемпионов 2025/26.

Лондонский Арсенал на домашнем стадионе одержал волевую победу над французским Лионом со счетом 2:1.

Гости открыли счет на 18-й минуте, отличилась Юле Бранд.

После перерыва Арсенал переломил ход встречи и забил дважды. На 58-й минуте счет сравнялся после автогола Ингрид Сирстад, а на 83-й минуте Оливия Смит принесла канонирам победу.

Судьба путевки в финал решится в ответном матче, который состоится 2 мая во Франции. В другом полуфинале играют Барселона и Бавария (1:1 в первой игре, второй матч – 3 мая).

Лига чемпионов 2025/26 (женщины)

Полуфинал, первый матч, 26 апреля 2026

Арсенал (Англия) – Лион (Франция) – 2:1

Голы: Сирстад, 58 (автогол), Смит, 83 – Бранд, 18

