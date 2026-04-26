Борьба за Лигу чемпионов. Штутграт ворвался в топ-4 Бундеслиги
«Швабы» спаслись от поражения в матче против «Вердера»
26 апреля состоялся матч 31-го тура немецкой Бундеслиги между клубами «Штутгарт» и «Вердер».
В поединке на «MHPArena» в Штутгарте была зафиксирована ничья – 1:1.
«Штутгарт» пропустил первым, но отыграл один мяч после перерыва.
Благодаря этому матчу «швабы» поднялись на четвертое место Бундеслиги, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов (57 очков).
Главными конкурентами «Штутгарта» в борьбе за топ-4 остаются «Хоффенхайм» (57 очков) и «Байер» (55 очков).
Бундеслига. 31-й тур, 26 апреля
«Штутгарт» – «Вердер» – 1:1
Голы: Демирович, 61 – Стаге, 18
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб поздравил футболиста с днём рождения
Авторитетный специалист очень удивлен такому развитию событий в этой поединке