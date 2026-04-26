Борьба за Лигу чемпионов. Штутграт ворвался в топ-4 Бундеслиги

26 апреля состоялся матч 31-го тура немецкой Бундеслиги между клубами «Штутгарт» и «Вердер».

В поединке на «MHPArena» в Штутгарте была зафиксирована ничья – 1:1.

«Штутгарт» пропустил первым, но отыграл один мяч после перерыва.

Благодаря этому матчу «швабы» поднялись на четвертое место Бундеслиги, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов (57 очков).

Главными конкурентами «Штутгарта» в борьбе за топ-4 остаются «Хоффенхайм» (57 очков) и «Байер» (55 очков).

Бундеслига. 31-й тур, 26 апреля

«Штутгарт» – «Вердер» – 1:1

Голы: Демирович, 61 – Стаге, 18

