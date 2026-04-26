Украина. Премьер лига26 апреля 2026, 16:55 | Обновлено 26 апреля 2026, 16:56
ВИДЕО. Защита проспала. Металлист 1925 года пропустил в матче с ЛНЗ
Артур Рябов открыл счет на 55-й минуте
Полузащитник черкасского ЛНЗ Артур Рябов открыл счет в домашнем матче 25-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925».
Харьковчане потеряли Артура из виду, чем он и воспользовался: Рябов на 55-й минуте точно пробил головой после навеса партнёра.
Для черкасского клуба это был первый удар в створ ворот – и сразу результативный.
