Полузащитник черкасского ЛНЗ Артур Рябов открыл счет в домашнем матче 25-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925».

Харьковчане потеряли Артура из виду, чем он и воспользовался: Рябов на 55-й минуте точно пробил головой после навеса партнёра.

Для черкасского клуба это был первый удар в створ ворот – и сразу результативный.

ВИДЕО. Защита проспала. Металлист 1925 года пропустил в матче с ЛНЗ