  4. Бавария и Барселона разошлись миром в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов
25 апреля 2026, 22:23 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:24
Бавария и Барселона разошлись миром в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов

В женской Лиге чемпионов наступила пора решающих матчей

25 апреля 2026, 22:23 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:24
581
0
Бавария и Барселона разошлись миром в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов
Вечером 25 апреля состоялся первый полуфинальный матч женской Лиги чемпионов 2025/26.

Немецкая Бавария на домашней арене сыграла вничью с Барселоной (1:1).

Гости открыли счёт уже на 8-й минуте встречи. Ева Пайор воспользовалась передачей Эсме Бругтс и вывела каталонскую команду вперёд.

После перерыва Бавария прибавила и сумела отыграться. На 69-й минуте Франциска Кетт сравняла счёт после ассиста Перниллы Хардер.

Судьба путёвки в финал решится в ответном матче, который пройдет 3 мая в Барселоне.

В другом полуфинальном противостоянии 25 апреля и 2 мая два поединка проведут Арсенал (Англия) и Лион (Франция).

Финальный матч запланирован на 23 мая в норвежском Осло на стадионе Уллевол.

Лига чемпионов 2025/26 (женщины)

Полуфинал, первый матч, 25 апреля 2026

Бавария (Германия) – Барселона (Испания) – 1:1

Голы: Кетт, 69 – Пайор, 8

По теме:
Подлость Хетафе против Барселоны наконец-то не сработала
Месси назвал нападающего, который нужен Барселоне
ФОТО. Игрок Барселоны поддержал Ямаля, который завершил сезон
Лига чемпионов по футболу среди женщин Барселона Бавария Бавария - Барселона
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Футбол | 25 апреля 2026, 08:47 5
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины

Тренер готов принять вызов «Панатинаикоса»

Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Футбол | 25 апреля 2026, 04:32 4
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал

Тренер хочет, чтобы украинец покинул команду

Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
Футбол | 25.04.2026, 05:02
Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
Лунин узнал, когда Куртуа вернется в стартовый состав Реала
Футбол | 25.04.2026, 22:02
Лунин узнал, когда Куртуа вернется в стартовый состав Реала
Лунин узнал, когда Куртуа вернется в стартовый состав Реала
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Футбол | 25.04.2026, 17:57
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Популярные новости
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 22
Футбол
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 15
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 31
Футбол
