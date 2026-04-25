Бавария и Барселона разошлись миром в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов

Вечером 25 апреля состоялся первый полуфинальный матч женской Лиги чемпионов 2025/26.

Немецкая Бавария на домашней арене сыграла вничью с Барселоной (1:1).

Гости открыли счёт уже на 8-й минуте встречи. Ева Пайор воспользовалась передачей Эсме Бругтс и вывела каталонскую команду вперёд.

После перерыва Бавария прибавила и сумела отыграться. На 69-й минуте Франциска Кетт сравняла счёт после ассиста Перниллы Хардер.

Судьба путёвки в финал решится в ответном матче, который пройдет 3 мая в Барселоне.

В другом полуфинальном противостоянии 25 апреля и 2 мая два поединка проведут Арсенал (Англия) и Лион (Франция).

Финальный матч запланирован на 23 мая в норвежском Осло на стадионе Уллевол.

Лига чемпионов 2025/26 (женщины)

Полуфинал, первый матч, 25 апреля 2026

Бавария (Германия) – Барселона (Испания) – 1:1

Голы: Кетт, 69 – Пайор, 8

