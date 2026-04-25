Бавария и Барселона разошлись миром в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов
В женской Лиге чемпионов наступила пора решающих матчей
Вечером 25 апреля состоялся первый полуфинальный матч женской Лиги чемпионов 2025/26.
Немецкая Бавария на домашней арене сыграла вничью с Барселоной (1:1).
Гости открыли счёт уже на 8-й минуте встречи. Ева Пайор воспользовалась передачей Эсме Бругтс и вывела каталонскую команду вперёд.
После перерыва Бавария прибавила и сумела отыграться. На 69-й минуте Франциска Кетт сравняла счёт после ассиста Перниллы Хардер.
Судьба путёвки в финал решится в ответном матче, который пройдет 3 мая в Барселоне.
В другом полуфинальном противостоянии 25 апреля и 2 мая два поединка проведут Арсенал (Англия) и Лион (Франция).
Финальный матч запланирован на 23 мая в норвежском Осло на стадионе Уллевол.
Лига чемпионов 2025/26 (женщины)
Полуфинал, первый матч, 25 апреля 2026
Бавария (Германия) – Барселона (Испания) – 1:1
Голы: Кетт, 69 – Пайор, 8
Сетка плей-офф
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер готов принять вызов «Панатинаикоса»
Тренер хочет, чтобы украинец покинул команду