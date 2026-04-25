Новичок Кривбасса Сек рассказал, за счет чего надеется обыграть Динамо

Сенегальский нападающий «Кривбасса» Ассан Сек поделился своими мыслями о предстоящем домашнем матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

Игрок криворожской команды не скрывает, что надеется на положительный результат. Помочь добиться его, по словам форварда, должны родные стены и поддержка болельщиков.

«Впереди очень хороший матч. Мы готовимся к игре против «Динамо» с хорошей мотивацией. Концентрация, компактность и работа. Плодотворно работаем вместе, как одна команда. Да, киевляне – непростой соперник, но с помощью наших болельщиков мы можем рассчитывать на положительный результат», – заявил Сек.

Сенегалец присоединился к «Кривбассу» в январе. За «красно-белых» он успел сыграть в четырех матчах УПЛ, однако результативными действиями пока не отличился.

По словам легионера, адаптация в Кривом Роге проходит очень хорошо и ему все нравится. Сек высоко оценил клубную инфраструктуру и уровень команды.

Матч «Кривбасс» – «Динамо» состоится в воскресенье, 26 апреля. Начало встречи – 13:00. Киевляне подходят к матчу в качестве фаворитов, однако в турнирной таблице УПЛ их от криворожцев отделяют лишь две позиции и четыре очка.