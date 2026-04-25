Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Кривбасса Сек рассказал, за счет чего надеется обыграть Динамо
Украина. Премьер лига
25 апреля 2026, 22:41
90
0

Новичок Кривбасса Сек рассказал, за счет чего надеется обыграть Динамо

22-летний нападающий рассчитывает на фактор домашнего поля

25 апреля 2026, 22:41 |
90
0
Новичок Кривбасса Сек рассказал, за счет чего надеется обыграть Динамо
Кривбасс. Ассан Сек

Сенегальский нападающий «Кривбасса» Ассан Сек поделился своими мыслями о предстоящем домашнем матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

Игрок криворожской команды не скрывает, что надеется на положительный результат. Помочь добиться его, по словам форварда, должны родные стены и поддержка болельщиков.

«Впереди очень хороший матч. Мы готовимся к игре против «Динамо» с хорошей мотивацией. Концентрация, компактность и работа. Плодотворно работаем вместе, как одна команда. Да, киевляне – непростой соперник, но с помощью наших болельщиков мы можем рассчитывать на положительный результат», – заявил Сек.

Сенегалец присоединился к «Кривбассу» в январе. За «красно-белых» он успел сыграть в четырех матчах УПЛ, однако результативными действиями пока не отличился.

По словам легионера, адаптация в Кривом Роге проходит очень хорошо и ему все нравится. Сек высоко оценил клубную инфраструктуру и уровень команды.

Матч «Кривбасс» – «Динамо» состоится в воскресенье, 26 апреля. Начало встречи – 13:00. Киевляне подходят к матчу в качестве фаворитов, однако в турнирной таблице УПЛ их от криворожцев отделяют лишь две позиции и четыре очка.

Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем