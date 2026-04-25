Франция25 апреля 2026, 16:42 | Обновлено 25 апреля 2026, 16:44
Лион – Осер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
25 апреля проходит матч 31-го тура Лиги 1
25 апреля в 16:00 начался поединок 31-го тура французской Лиги 1 между клубами «Лион» и «Осер».
В стартовом составе «Лиона» на домашний матч вышел украинский форвард Роман Яремчук, для которого этот поединок стал 11-м за «ткачей».
Уже в начале встречи Яремчук принёс пользу «Лиону», открыв счёт на 19-й минуте.
Лига 1. 31-й тур, 25 апреля
«Лион» – «Осер» – 1:1 (обновляется)
Голы: Яремчук, 19 –Диоманде, 35
