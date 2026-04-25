  Лион – Осер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
25 апреля 2026, 16:42 | Обновлено 25 апреля 2026, 16:44
Лион – Осер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

25 апреля проходит матч 31-го тура Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

25 апреля в 16:00 начался поединок 31-го тура французской Лиги 1 между клубами «Лион» и «Осер».

В стартовом составе «Лиона» на домашний матч вышел украинский форвард Роман Яремчук, для которого этот поединок стал 11-м за «ткачей».

Уже в начале встречи Яремчук принёс пользу «Лиону», открыв счёт на 19-й минуте.

Лига 1. 31-й тур, 25 апреля

«Лион» – «Осер» – 1:1 (обновляется)

Голы: Яремчук, 19 –Диоманде, 35

ФОТО. Яремчук забил за Лион в футболке с чужой фамилией. Почему так?
Яремчук вышел на 3 место среди украинцев по количеству голов в Лиге 1
ВИДЕО. Яремчук забил третий мяч за Лион и открыл счет в матче
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Футбол | 25 апреля 2026, 08:47 5
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины

Тренер готов принять вызов «Панатинаикоса»

Навеяно разбазариванием Арсенала: Ньюкасл, Байер, Аякс и другие
Футбол | 25 апреля 2026, 09:13 9
Навеяно разбазариванием Арсенала: Ньюкасл, Байер, Аякс и другие
Навеяно разбазариванием Арсенала: Ньюкасл, Байер, Аякс и другие

Sport.ua – о том, как можно проиграть сезон, имея огромное преимущество

Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Футбол | 25.04.2026, 07:24
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Быстрый гол не помог. Металлург на выезде уступил Пробою
Футбол | 25.04.2026, 15:52
Быстрый гол не помог. Металлург на выезде уступил Пробою
Быстрый гол не помог. Металлург на выезде уступил Пробою
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Футбол | 25.04.2026, 07:47
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
