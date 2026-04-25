  4. Бражко прокомментировал свой сорванный трансфер с Динамо в Вулверхэмптон
25 апреля 2026, 16:22 |
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал сорванный трансфер в английский «Вулверхэмптон», который так и не состоялся год назад.

Представитель Премьер-лиги планировал подписать футболиста, однако президент «бело-синих» Игорь Суркис отказался продавать одного из ключевых игроков собственной команды:

– Команды, которые тобой интересовались, сейчас немного падают вниз...

– Кто падает вниз?

– «Вулверхэмптон».

– Ну и что, это было полтора года назад. Если жить прошлым, то что можно заканчивать с футболом? Я не живу прошлым. Я живу настоящим и будущим, – рассказал Бражко.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста. Контракт Бражка с киевским клубом истекает в июне 2029 года.

