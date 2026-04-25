У Поліссі вважають, що легенда Динамо не повинна тренувати збірну України

Легенда киевского «Динамо» и вице-президент «Полесья» Александр Хацкевич оценил гипотетический вариант возвращения Андрея Шевченко на должность главного тренера сборной Украины.

«Андрей Николаевич в сборной уже работал, а как гласит известная пословица, во второй раз в одну и ту же реку не войдешь. Все мы понимаем, что когда Шевченко был главным тренером «сине-желтых», он был скорее мотиватором, имея рядом сильный тренерский штаб.

Поэтому я не верю в то, что Андрею Николаевичу это нужно и что он соберет такой же крепкий штаб помощников», – сказал Хацкевич.