«Рома превыше всего»: Гасперини отреагировал на отставку Раньери

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал уход советника клуба Клаудио Раньери. 74-летний специалист уволился на фоне новостей о конфликте с наставником «волков».

Две недели назад Раньери резко раскритиковал Гасперини, сообщив, что тот даже не входил в тройку претендентов на должность главного тренера «Ромы». Это стало ответом на упреки 68-летнего менеджера в адрес руководства клуба относительно подбора новичков и работы медицинского отдела. После того как конфликт вышел в публичную плоскость, боссы «джалоросси» решили встать на сторону Гасперини и расторгли контракт с Раньери.

На пресс-конференции перед матчем Серии А против «Болоньи» журналисты спросили главного тренера «Ромы» об этой ситуации. Гасперини не стал вдаваться в детали своего конфликта с Раньери и сослался на официальную позицию клуба.

«Официальное заявление подчеркивает две вещи: доверие, которого не недоставало с первого дня, и тот факт, что «Рома» превыше всего», – заявил он.

Специалиста также спросили, как дело дошло до открытого конфликта и ожидает ли он «скачка качества» в работе клуба после ухода Раньери. Тренер «волков» не скрывал своего раздражения.

«Я ничего против никого не сделал. Я не участвую в этой «грязевой машине», которая работает каждый день. Я продолжаю работать с командой, и мы стараемся хорошо выступить завтра», – ответил Гасперини.