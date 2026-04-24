Топ-шестерка: Андерлехт всухую уступил конкурента. Почему не играл Сикан?
Украинский форвард снова пропустил матч из-за мышечной контузии
Вечером 23 апреля прошел матч чемпионской группы в Бельгии.
Сент-Трюйден одержал победу над Андерлехтом в домашнем поединке (2:0).
Хозяева дожали соперника после перерыва, голы забили Кейсуке Гото и Райан Мерлен.
Украинский форвард Даниил Сикан снова не был включен в заявку Андерлехта на матч из-за мышечной контузии. Последняя его игра датирована 28 февраля.
Топ-шестерка в Бельгии: Сен-Жилуаз (43 очка), Брюгге (41), Сент-Трюйден (33), Андерлехт (28), Гент (26), Мехелен (24)
Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа
34-й тур, 23.04.2026
Сент-Трюйден – Андерлехт – 2:0
Голы: Гото, 75, Мерлен, 90+2
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
