Топ-шестерка: Андерлехт всухую уступил конкурента. Почему не играл Сикан?

Вечером 23 апреля прошел матч чемпионской группы в Бельгии.

Сент-Трюйден одержал победу над Андерлехтом в домашнем поединке (2:0).

Хозяева дожали соперника после перерыва, голы забили Кейсуке Гото и Райан Мерлен.

Украинский форвард Даниил Сикан снова не был включен в заявку Андерлехта на матч из-за мышечной контузии. Последняя его игра датирована 28 февраля.

Топ-шестерка в Бельгии: Сен-Жилуаз (43 очка), Брюгге (41), Сент-Трюйден (33), Андерлехт (28), Гент (26), Мехелен (24)

Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа

34-й тур, 23.04.2026

Сент-Трюйден – Андерлехт – 2:0

Голы: Гото, 75, Мерлен, 90+2

