  4. Топ-шестерка: Андерлехт всухую уступил конкурента. Почему не играл Сикан?
Чемпионат Бельгии
Сент-Трюйден
23.04.2026 21:45 – FT 2 : 0
Андерлехт
24 апреля 2026, 14:39 | Обновлено 24 апреля 2026, 14:45
Топ-шестерка: Андерлехт всухую уступил конкурента. Почему не играл Сикан?

Украинский форвард снова пропустил матч из-за мышечной контузии

Getty Images/Global Images Ukraine. Кейсуке Гото

Вечером 23 апреля прошел матч чемпионской группы в Бельгии.

Сент-Трюйден одержал победу над Андерлехтом в домашнем поединке (2:0).

Хозяева дожали соперника после перерыва, голы забили Кейсуке Гото и Райан Мерлен.

Украинский форвард Даниил Сикан снова не был включен в заявку Андерлехта на матч из-за мышечной контузии. Последняя его игра датирована 28 февраля.

Топ-шестерка в Бельгии: Сен-Жилуаз (43 очка), Брюгге (41), Сент-Трюйден (33), Андерлехт (28), Гент (26), Мехелен (24)

Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа

34-й тур, 23.04.2026

Сент-Трюйден – Андерлехт – 2:0

Голы: Гото, 75, Мерлен, 90+2

Турнирная таблица

