Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Баварии стал главным фаворитом Золотого мяча. Это не Гарри Кейн
Германия
24 апреля 2026, 11:57
4

Игрок Баварии стал главным фаворитом Золотого мяча. Это не Гарри Кейн

На первое место поднялся вингер сборной Франции Майкл Олисе, который проводит невероятный сезон

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Аналитический портал Score90 обновил список футболистов, которые имеют самые высокие шансы на получение одной из самой престижных наград в футболе – «Золотого мяча».

Главным фаворитом и лидером рейтинга стал вингер немецкой «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе, который провел 45 матчей в составе мюнхенского клуба, забил 18 голов и отдал 29 ассистов.

Второе место занимает его одноклубник, нападающий сборной Англии Гарри Кейн, в активе которого 44 игры, 52 забитых мяча и шесть результативных передач.

За представителями «Баварии» разместились вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Рейтинг претендентов на Золотой мяч (по версии Score90):

По теме:
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Майкл Олисе Гарри Кейн чемпионат Испании по футболу Барселона Реал Мадрид Ла Лига Ламин Ямаль Килиан Мбаппе чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Эрлинг Холанд Золотой мяч
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
То що Олісе хоче обійти і Кейна одноклубника і ще одного француза із Реала. Але якщо давати золотий мяч в Баварії то Кейну. Мають значення і попередні виступи і заслуги. А не футболісти одного сезону. Коли команда просто грає на повну.  
Ответить
+2
І все ж таки великий вплив матиме виступ на ЧС
Ответить
+2
Ці рейтинги наразі нічого не значать. Хто класно себе проявить на Чемпіонаті світу - той і отримає Золотий м'яч. Так завжди в роки ЧС.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем