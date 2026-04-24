Игрок Баварии стал главным фаворитом Золотого мяча. Это не Гарри Кейн
На первое место поднялся вингер сборной Франции Майкл Олисе, который проводит невероятный сезон
Аналитический портал Score90 обновил список футболистов, которые имеют самые высокие шансы на получение одной из самой престижных наград в футболе – «Золотого мяча».
Главным фаворитом и лидером рейтинга стал вингер немецкой «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе, который провел 45 матчей в составе мюнхенского клуба, забил 18 голов и отдал 29 ассистов.
Второе место занимает его одноклубник, нападающий сборной Англии Гарри Кейн, в активе которого 44 игры, 52 забитых мяча и шесть результативных передач.
За представителями «Баварии» разместились вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Рейтинг претендентов на Золотой мяч (по версии Score90):
