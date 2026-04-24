Игрок Баварии стал главным фаворитом Золотого мяча. Это не Гарри Кейн

Аналитический портал Score90 обновил список футболистов, которые имеют самые высокие шансы на получение одной из самой престижных наград в футболе – «Золотого мяча».

Главным фаворитом и лидером рейтинга стал вингер немецкой «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе, который провел 45 матчей в составе мюнхенского клуба, забил 18 голов и отдал 29 ассистов.

Второе место занимает его одноклубник, нападающий сборной Англии Гарри Кейн, в активе которого 44 игры, 52 забитых мяча и шесть результативных передач.

За представителями «Баварии» разместились вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Рейтинг претендентов на Золотой мяч (по версии Score90):