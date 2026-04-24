Анже – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 апреля будет проведен матч между «Анже» и ПСЖ в рамках 31-го тура французской Лиги 1.

Противостояние состоится на арене «Stade Raymond-Kopa» в городе Анжер. Начало матча – в 20:00.

Последняя встреча команд, которая состоялась 22 августа 2025 года, завершилась минимальной победой парижан дома (1:0).

В турнирной таблице ПСЖ занимает первую строчку, имея четыре очка отрыва от второго места (66 очков). «Анже» находится на 13-й позиции (34 очка).

Интересно, что ПСЖ выйдет на матч против «Анже» с уникальной серией: парижане выиграли последние 19 матчей против соперника и имеют шанс ее продлить.

