У кого 10? Названа оценка Зубкова за победу в 1/4 финале Кубка Турции

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков получил высокую оценку за победный поединок против «Самсунспора» в 1/4 финала Кубка Турции.

Александр отыграл 72 минуты матча, после чего был заменён. Без Зубкова игра перешла в серию пенальти, «Трабзонспор» одержал победу – 0:0 в основное время и 3:1 по пенальти.

Статистический портал SofaScore за своё выступление Зубков получил 7.4 балла – четвертая лучшая оценка среди основных игроков «Трабзонспора».

Безоговорочно лучшим футболистом матча был признан голкипер «Трабзонспора» Андре Онана, который протащил команду в полуфинал – 10 баллов.

В следующем раунде Кубка Турции «Трабзонспор» сыграет против «Генчлербирлиги».

Оценки матча «Самсунспор» – «Трабзонспор» от SofaScore