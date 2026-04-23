У кого 10? Названа оценка Зубкова за победу в 1/4 финале Кубка Турции
Александр отыграл 72 минут в составе «Трабзонспора»
Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков получил высокую оценку за победный поединок против «Самсунспора» в 1/4 финала Кубка Турции.
Александр отыграл 72 минуты матча, после чего был заменён. Без Зубкова игра перешла в серию пенальти, «Трабзонспор» одержал победу – 0:0 в основное время и 3:1 по пенальти.
Статистический портал SofaScore за своё выступление Зубков получил 7.4 балла – четвертая лучшая оценка среди основных игроков «Трабзонспора».
Безоговорочно лучшим футболистом матча был признан голкипер «Трабзонспора» Андре Онана, который протащил команду в полуфинал – 10 баллов.
В следующем раунде Кубка Турции «Трабзонспор» сыграет против «Генчлербирлиги».
Оценки матча «Самсунспор» – «Трабзонспор» от SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
