Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 10? Названа оценка Зубкова за победу в 1/4 финале Кубка Турции
Турция
23 апреля 2026, 23:18 | Обновлено 23 апреля 2026, 23:20
У кого 10? Названа оценка Зубкова за победу в 1/4 финале Кубка Турции

Александр отыграл 72 минут в составе «Трабзонспора»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков получил высокую оценку за победный поединок против «Самсунспора» в 1/4 финала Кубка Турции.

Александр отыграл 72 минуты матча, после чего был заменён. Без Зубкова игра перешла в серию пенальти, «Трабзонспор» одержал победу – 0:0 в основное время и 3:1 по пенальти.

Статистический портал SofaScore за своё выступление Зубков получил 7.4 балла – четвертая лучшая оценка среди основных игроков «Трабзонспора».

Безоговорочно лучшим футболистом матча был признан голкипер «Трабзонспора» Андре Онана, который протащил команду в полуфинал – 10 баллов.

В следующем раунде Кубка Турции «Трабзонспор» сыграет против «Генчлербирлиги».

Оценки матча «Самсунспор» – «Трабзонспор» от SofaScore

По теме:
Трабзонспор в центре скандала. Соперник обвинил судью: «Черная совесть»
Фаворит турнира. Известен последний полуфиналист Кубка Турции
Украинцы идут за трофеем. Трабзонспор по пенальти прошел дальше в Кубке
Трабзонспор Самсунспор Кубок Турции по футболу Александр Зубков оценки SofaScore Андре Онана
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Футбол | 23 апреля 2026, 09:17 4
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва

Тренер признался, что пока не о чем говорить

Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Теннис | 23 апреля 2026, 17:20 30
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде

Во втором раунде тысячника в столице Испании Ангелина выбила Марию Боузкову

«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Футбол | 23.04.2026, 10:14
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Футбол | 23.04.2026, 12:17
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
ТУРАН: «Шахтер не будет расслабляться до финального свистка последней игры»
Футбол | 23.04.2026, 22:32
ТУРАН: «Шахтер не будет расслабляться до финального свистка последней игры»
ТУРАН: «Шахтер не будет расслабляться до финального свистка последней игры»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Онана і 10 балів це щось неймовірне. Цілилися в нього, а не у ворота?😊
Ответить
0
Популярные новости
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
23.04.2026, 13:36 61
Теннис
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 27
Футбол
ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
22.04.2026, 06:23
Снукер
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 7
Бокс
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 5
Футбол
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 230
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем