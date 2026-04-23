Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Л. Киченок остановилась в двух очках от победы над вторым сеяными в Мадриде
WTA
23 апреля 2026, 20:37 | Обновлено 23 апреля 2026, 20:43
1

1 Comments
Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела выйти во второй раунд парного разряда грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В первом круге украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) уступили вторым сеяным Катерине Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США), проиграв супертай-брейк. Встреча длилась 1 час и 21 минуту.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт, 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [2] – 6:3, 1:6, [8:10]

На супертай-брейке у Людмилы и Дезире был шанс зацепиться за победу при счете 8:8, но украинка и американка проиграли два поинта.

Синякова и Таунсенд во втором круге тысячника поборются против Александры Эалы (Филиппины) и Зейнеп Сонмез (Турция).

23 апреля свой парный матч проиграла и другая украинка – Марта Костюк. 24 числа в столице Испании в парном разряде стартует Надежда Киченок.

WTA Мадрид Людмила Киченок Дезире Кравчик Катерина Синякова Тейлор Таунсенд
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Люда останні розіграші вирішального таю геть начисто засрала, наче навмисно... Коли в парі з Остапенко грала, була топовою парницею, а зараз - сіра посередність. На жаль
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем