Л. Киченок остановилась в двух очках от победы над вторым сеяными в Мадриде
Людмила и Дезире Кравчик навязали борьбу Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд
Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела выйти во второй раунд парного разряда грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В первом круге украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) уступили вторым сеяным Катерине Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США), проиграв супертай-брейк. Встреча длилась 1 час и 21 минуту.
WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт, 1/16 финала
Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [2] – 6:3, 1:6, [8:10]
На супертай-брейке у Людмилы и Дезире был шанс зацепиться за победу при счете 8:8, но украинка и американка проиграли два поинта.
Синякова и Таунсенд во втором круге тысячника поборются против Александры Эалы (Филиппины) и Зейнеп Сонмез (Турция).
23 апреля свой парный матч проиграла и другая украинка – Марта Костюк. 24 числа в столице Испании в парном разряде стартует Надежда Киченок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне узнали соперника в финале Кубка Украины
Мирон Маркевич возглавит национальную команду после ухода Сергея Реброва