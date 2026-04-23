Л. Киченок остановилась в двух очках от победы над вторым сеяными в Мадриде

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела выйти во второй раунд парного разряда грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В первом круге украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) уступили вторым сеяным Катерине Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США), проиграв супертай-брейк. Встреча длилась 1 час и 21 минуту.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт, 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [2] – 6:3, 1:6, [8:10]

На супертай-брейке у Людмилы и Дезире был шанс зацепиться за победу при счете 8:8, но украинка и американка проиграли два поинта.

Синякова и Таунсенд во втором круге тысячника поборются против Александры Эалы (Филиппины) и Зейнеп Сонмез (Турция).

23 апреля свой парный матч проиграла и другая украинка – Марта Костюк. 24 числа в столице Испании в парном разряде стартует Надежда Киченок.