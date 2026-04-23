МЛС. Остин Сватка пропустил пять за тайм, Коламбус Чеберка обыграл Гэлакси

В ночь с 22 на 23 апреля в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялось 11 матчей.

«Коламбус Крю» благодаря голам Газдага и Россі в середине матча обыграл «Лос-Анджелес Гэлакси», за который в конце встречи отличился Пек.

Украинский центрбек «Коламбуса» Евгений Чеберко весь матч просидел на скамейке запасных.

Другой украинский защитник Александр Сваток также наблюдал за игрой со скамейки запасных, а его «Остин» выиграл первый тайм у «Сан-Хосе» благодаря быстрому голу Розалеса. Во второй половине игры «Эртквейкс» ответили пятью голами в исполнении Джасински, Вернера, Боуды и Джадда, который оформил дубль.

Артем Смоляков посмотрел со скамейки запасных за нулевой ничьей его «Лос-Анджелеса» с «Колорадо Рэпидс».

«Интер Майами» без результативных действий Месси, но с поздними голами Де Пауля и Суареса дожал «Реал Солт Лейк».

МЛС. Регулярный чемпионат, 23 апреля

Коламбус Крю – Лос-Анджелес Гэлакси – 2:1

Голы: Газдаг, 40, Россі, 47 – Пек, 86

Нью-Йорк РБ – Ди Си Юнайтед – 4:4

Голы: Холл, 15, Донкор, 21, Рувалькаба, 52, 71 – Барибо, 37, 59, 80, Хопкинс, 54

Нью-Йорк Сити – Цинциннати – 4:4

Голы: Фернандес, 20, 35, Охеда, 53, Магно, 79 – Денки, 32, 65, Чирилья, 90+2, Эвандер, 90+5 (пен)

Орландо Сити – Шарлотт – 4:1

Голы: Отавио, 21, Охеда, 49, 61, Гомес, 87 – Агьеманг, 33

Торонто – Филадельфия – 3:3

Голы: Сарджент, 56, Франклин, 64, Гавран, 90+6 – Илоски, 45+4, Жан-Жак, 52, Гарриел, 89

Атланта Юнайтед – Нью-Ингленд Революшн – 1:2

Голы: Пико, 38 – Сендс, 73, Миллер, 78

Даллас – Миннесота Юнайтед – 0:1

Гол: Марканич, 31

Хьюстон Динамо – Сан-Диего – 1:0

Гол: Ибрагим, 35

Реал Солт Лейк – Интер Майами – 0:2

Голы: Де Пауль, 82, Суарес, 83

Сан-Хосе Эртквейкс – Остин – 5:1

Голы: Джасински, 58, Вернер, 78 (пен), Джадд, 83, 88, Боуда, 85 – Розалес, 9

Лос-Анджелес – Колорадо Рэпидс – 0:0