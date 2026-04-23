  4. МЛС. Остин Сватка пропустил пять за тайм, Коламбус Чеберка обыграл Гэлакси
23 апреля 2026, 08:08 | Обновлено 23 апреля 2026, 08:18
Результативный игровой день в МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 22 на 23 апреля в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялось 11 матчей.

«Коламбус Крю» благодаря голам Газдага и Россі в середине матча обыграл «Лос-Анджелес Гэлакси», за который в конце встречи отличился Пек.

Украинский центрбек «Коламбуса» Евгений Чеберко весь матч просидел на скамейке запасных.

Другой украинский защитник Александр Сваток также наблюдал за игрой со скамейки запасных, а его «Остин» выиграл первый тайм у «Сан-Хосе» благодаря быстрому голу Розалеса. Во второй половине игры «Эртквейкс» ответили пятью голами в исполнении Джасински, Вернера, Боуды и Джадда, который оформил дубль.

Артем Смоляков посмотрел со скамейки запасных за нулевой ничьей его «Лос-Анджелеса» с «Колорадо Рэпидс».

«Интер Майами» без результативных действий Месси, но с поздними голами Де Пауля и Суареса дожал «Реал Солт Лейк».

МЛС. Регулярный чемпионат, 23 апреля

Коламбус Крю – Лос-Анджелес Гэлакси – 2:1

Голы: Газдаг, 40, Россі, 47 – Пек, 86

Нью-Йорк РБ – Ди Си Юнайтед – 4:4

Голы: Холл, 15, Донкор, 21, Рувалькаба, 52, 71 – Барибо, 37, 59, 80, Хопкинс, 54

Нью-Йорк Сити – Цинциннати – 4:4

Голы: Фернандес, 20, 35, Охеда, 53, Магно, 79 – Денки, 32, 65, Чирилья, 90+2, Эвандер, 90+5 (пен)

Орландо Сити – Шарлотт – 4:1

Голы: Отавио, 21, Охеда, 49, 61, Гомес, 87 – Агьеманг, 33

Торонто – Филадельфия – 3:3

Голы: Сарджент, 56, Франклин, 64, Гавран, 90+6 – Илоски, 45+4, Жан-Жак, 52, Гарриел, 89

Атланта Юнайтед – Нью-Ингленд Революшн – 1:2

Голы: Пико, 38 – Сендс, 73, Миллер, 78

Даллас – Миннесота Юнайтед – 0:1

Гол: Марканич, 31

Хьюстон Динамо – Сан-Диего – 1:0

Гол: Ибрагим, 35

Реал Солт Лейк – Интер Майами – 0:2

Голы: Де Пауль, 82, Суарес, 83

Сан-Хосе Эртквейкс – Остин – 5:1

Голы: Джасински, 58, Вернер, 78 (пен), Джадд, 83, 88, Боуда, 85 – Розалес, 9

Лос-Анджелес – Колорадо Рэпидс – 0:0

Осака с Геруном едва не совершила удивительный камбэк в чемпионате Японии
Борнмут – Лидс – 2:2. Спаслись на 90+7. Видео голов и обзор матча
Бернли – Манчестер Сити – 0:1. Как забил Холанд. Видео гола и обзор матча
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы тоже так себя повел – взорвался»
Футбол | 23 апреля 2026, 07:02 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы тоже так себя повел – взорвался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы тоже так себя повел – взорвался»

Тренер – о голе Пономаренко в матче против «Буковины»

ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
Бокс | 22 апреля 2026, 07:22 0
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»

Нидерландец – о габаритах

Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 14:51
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Байер и Бавария определили первого полуфиналиста Кубка Германии 2025/26
Футбол | 22.04.2026, 23:42
Байер и Бавария определили первого полуфиналиста Кубка Германии 2025/26
Байер и Бавария определили первого полуфиналиста Кубка Германии 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Футбол | 22.04.2026, 11:06
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Популярные новости
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 6
Бокс
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 10
Футбол
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
22.04.2026, 16:19 18
Теннис
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 69
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
21.04.2026, 22:00 11
Футбол
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 26
Футбол
Ракета на взлете. Ронни О'Салливан на старте ЧМ проводит легкую прогулку
Ракета на взлете. Ронни О'Салливан на старте ЧМ проводит легкую прогулку
21.04.2026, 21:12
Снукер
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
21.04.2026, 08:39 2
Футбол
