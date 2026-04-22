Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Нант. Забарный в старте. Видео голов и обзор (обновляется)
Франция
22 апреля 2026, 20:02 | Обновлено 22 апреля 2026, 21:18
Команды встретились 22 апреля в перенесенном поединке 26-го тура чемпионата Франции

ПСЖ и «Нант» встретились в среду, 22 апреля, в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Франции. Защитник сборной Украины Илья Забарный сыграет с первых минут.

Местом проведения поединка стал стадион «Parc des Princes» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра Клемана Тюрпена прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

После 30 туров ПСЖ набрал 63 балла и продолжает лидировать в турнирной таблице. В предыдущем матче парижский клуб потерпел неожиданное поражение от «Лиона» – 1:2.

В активе «Нанта», который продолжает борьбу за выживания – 20 очков. Команда Валида Халилходжича разместилась на 17-й позиции и отстает на девять пунктов от зоны спасения.

Чемпионат Франции, 26-й тур. 22 апреля

ПСЖ Нант 3:0 (обновляется)

Видео голов:

Николай Тытюк Sport.ua
