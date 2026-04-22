Челси стал первым из «Большой шестерки» из 5 подряд «сухими» поражениями

Лондонский Челси, как мы уже сообщали ранее, проиграл 5 матчей подряд в АПЛ, при этом не забив ни одного гола.

В истории Премьер-лиги среди команд «Большой шестерки» подобная серия произошла впервые.

Ранее самые длинные серии с «сухими» поражениями (4 матча) были зафиксированы в сезонах 1992/93 (Арсенал), 1993/94 (Ливерпуль) и 1997/98 (Челси).

Самые длинные серии «сухих» поражений в АПЛ командами «Большой шестерки»

5 – Челси (2025/26)

4 – Челси (1997/98)

4 – Ливерпуль (1993/94)

4 – Арсенал (1992/93)

3 – Манчестер Юнайтед (2024/25)

3 – Арсенал (2021/22)

3 – Манчестер Юнайтед (2014/15)

3 – Манчестер Сити (2005/06)

3 – Арсенал (2005/06)

3 – Тоттенхэм Хотспур (2003/04)

Напомним, из каких матчей состоит текущая серия Челси из поражений без забитых мячей в АПЛ: