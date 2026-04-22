Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
22 апреля 2026, 18:19 | Обновлено 22 апреля 2026, 18:25
Чернигов – Металлист 1925. Кубок Украины. Видео голов и обзор (обновляется)

Харьковская и черниговская команда встретятся в среду, 22 апреля, в полуфинальном поединке

Кубок Украины. Чернигов – Металлист 1925

Представитель Первой лиги – «Чернигов» и харьковский «Металлист 1925» встретились в среду, 22 апреля, в полуфинальном матче Кубка Украины.

Местом проведения поединка стал Центральный городской стадион в Житомире. Старт игры, который планировался на 18:00, пришлось отложить из-за воздушной тревоги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На пути в полуфинал подопечные Младена Бартуловича одолели киевскую «Оболонь» (3:2), аматорский «Колос» Полонное (4:1), «Агробизнес» из Волочиска (4:3) и киевский «Локомотив» (3:0).

«Чернигов» также начинал свой путь с 1/32 финала – клуб Первой лиги выбил из турнира аматорский «Атлет» (1:0), криворожский «Кривбасс» (3:0, техническая победа), «Лесное» (1:1, 4:3 в серии пенальти) и «Феникс-Маруиполь» (0:0, 5:4 по пенальти).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO, а также на Youtube-канале.

Кубок Украины, 1/2 финала. 22 апреля

Чернигов Металлист 1925 0:0 (обновляется)

Видео голов:

