Во вторник, 21 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Украины 2025/2026 между черновицкой «Буковиной» и киевским «Динамо».

Команды встретились на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе.

Кубок Украины 2025/26. 1/2 финала, 21 апреля

Буковина – Динамо Киев – 0:2 (обновляется)

Голы: Пономаренко, 24, Волошин, 43

ГОЛ, 0:1! Матвей Пономаренко, 24 мин.

ГОЛ, 0:2! Назар Волошин, 43 мин.