Александрия – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

«Александрия» и ровенский «Верес» встретились в понедельник, 20 апреля, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Ника». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

«Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 баллов. В предыдущем матче «горожане» потерпели поражение от львовских «Карпат» (0:2).

«Верес» разместился на десятой позиции, имея в своем активе 26 пунктов – ровенский клуб в последнем (перенесенном) матче 15-го тура был разгромлен харьковским «Металлистом 1925» (0:4).

Украинская Премьер-лига, 24-й тур. 20 апреля

Александрия – Верес – 0:2 (обновляется)

Голы: Фабрисио, 7, Харатин, 39

ГОЛ, 0:1! Фабрисио, 7 мин

ГОЛ, 0:2! Харатин, 39 мин