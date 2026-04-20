Футболист сборной Украины будет вынужден покинуть чемпионат Франции

Форвард сборной Украины Роман Яремчук будет вынужден покинуть французский «Лион» после завершения сезона 2025/26 и вернуться в греческий «Олимпиакос».

Представитель Лиги 1 ценит влияние опытного 30-летнего футболиста, однако не имеет средств, чтобы воспользоваться опцией выкупа контракта нападающего, который играет на правах аренды:

«Лион» ценит потенциал Яремчука, но есть существенная проблема – опция выкупа за пять миллионов евро кажется слишком высокой. Внутри клуба поддерживается идея трансфера украинца, но финансовые ограничения ломают все планы.

«Лиону» необходимо получить около 140 миллионов евро от продажи игроков во время летнего трансферного окна, чтобы сбалансировать свой бюджет.

Клуб по-прежнему находится в нестабильном финансовом положении и действует с крайней осторожностью. У «Лиона» просто нет средств даже для того, чтобы выкупить контракт украинца за пять миллионов», – сообщило издание Sport.fr.