Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист сборной Украины будет вынужден покинуть чемпионат Франции
Франция
20 апреля 2026, 11:07
Футболист сборной Украины будет вынужден покинуть чемпионат Франции

«Лион» откажется от трансфера Романа Яремчука из-за дефицита в бюджете размером в 140 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук будет вынужден покинуть французский «Лион» после завершения сезона 2025/26 и вернуться в греческий «Олимпиакос».

Представитель Лиги 1 ценит влияние опытного 30-летнего футболиста, однако не имеет средств, чтобы воспользоваться опцией выкупа контракта нападающего, который играет на правах аренды:

«Лион» ценит потенциал Яремчука, но есть существенная проблема – опция выкупа за пять миллионов евро кажется слишком высокой. Внутри клуба поддерживается идея трансфера украинца, но финансовые ограничения ломают все планы.

«Лиону» необходимо получить около 140 миллионов евро от продажи игроков во время летнего трансферного окна, чтобы сбалансировать свой бюджет.

Клуб по-прежнему находится в нестабильном финансовом положении и действует с крайней осторожностью. У «Лиона» просто нет средств даже для того, чтобы выкупить контракт украинца за пять миллионов», – сообщило издание Sport.fr.

По теме:
Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного поражения ПСЖ
Энрике объяснил, почему ПСЖ с Забарным сенсационно уступил Лиону
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ – Лион
Николай Тытюк Источник: Sport.fr
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Футбол | 19 апреля 2026, 11:34 7
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину

Сливочные уже контактируют с немецким тренером

Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Футбол | 20 апреля 2026, 08:29 1
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям

Иван Яремчук не сможет посещать Чехию в течение 2 лет

Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Другие виды | 20.04.2026, 09:09
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Забарного разнесли во Франции и сравнили с дорогим украинцем
Футбол | 20.04.2026, 10:57
Забарного разнесли во Франции и сравнили с дорогим украинцем
Забарного разнесли во Франции и сравнили с дорогим украинцем
Мирон Маркевич высказался о перспективах Полесья в матче с Шахтером
Футбол | 20.04.2026, 09:08
Мирон Маркевич высказался о перспективах Полесья в матче с Шахтером
Мирон Маркевич высказался о перспективах Полесья в матче с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
19.04.2026, 01:32
Бокс
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
18.04.2026, 22:01 1
Футбол
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
18.04.2026, 10:28 6
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 9
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
18.04.2026, 21:23 2
Теннис
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
18.04.2026, 21:17 4
Бокс
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем