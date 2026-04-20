Украинский форвард оформил дубль в Германии и забил уже 13 голов в сезоне

Талантливый украинский форвард, воспитанник киевского «Динамо» Дмитрий Богданов продолжает успешно выступать в структуре немецкого клуба «Унион Берлин».

Перспективный 19-летний футболист оформил дубль за U-19 в матче юношеской Бундеслиги, в котором его команда перестреляла «Падерборн» U-19 в зрелищном противостоянии (4:3).

«Унион Берлин» занимает шестое место в группе А, набрав восемь баллов после девяти туров. Отставание от лидера – «Хоффенхайма» – составляет восемь пунктов.

В нынешнем сезоне Богданов провел 12 матчей за U-19, в которых забил 13 голов. В активе форварда – одна игра за первую команду в Кубке Германии (один ассист) и один матч в Бундеслиге.

Богданов находился в структуре киевского «Динамо», которое покинул в июле 2022 года и присоединился к дрезденскому «Динамо», в составе которого провел 51 матч и забил 35 мячей (включая игры за U-17 и U-19).

С августа прошлого года защищает цвета берлинского «Униона».