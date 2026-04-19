Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна оценка Трубина за матч со Спортинго, где он устроил зрелище
Португалия
19 апреля 2026, 23:10
«Бенфика» победила в дерби со счётом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В матче 30-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» одержала принципиальную победу над «Спортингом» со счетом 2:1 в дерби, которое состоялось на стадионе Эштадиу Жозе Алваладе.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, став одним из ключевых героев встречи – он отразил пенальти после удара бомбардира Луиса Суареса.

По итогам поединка статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7,2 балла, что выше среднего показателя команды (6,77). Героем матча стал Рафа Силва, получивший оценку 7,9 балла.

После этой победы «Бенфика» поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

По теме:
Спортинг – Бенфика – 1:2. Как Трубин пенальти отразил. Видео голов, обзор
Поблагодарите Трубина. Бенфика выиграла огненное дерби против Спортинга
ВИДЕО. Трубин не при делах. Бенфика пропустила в дерби со Спортингом
Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу пенальти Анатолий Трубин Рафа Силва Спортинг - Бенфика
Дмитрий Олийченко
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Футбол | 19 апреля 2026, 21:22 2
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика

Футболист может вскоре вернуться в футбол

Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Футбол | 19 апреля 2026, 08:34 3
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу

Бущан покинет «Полесье»

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Футбол | 19.04.2026, 04:32
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
Футбол | 19.04.2026, 20:26
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Футбол | 18.04.2026, 22:01
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
18.04.2026, 21:23 2
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
19.04.2026, 10:15 2
Бокс
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
18.04.2026, 05:05 2
Футбол
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
19.04.2026, 11:34 5
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
18.04.2026, 21:17 4
Бокс
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
19.04.2026, 01:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем