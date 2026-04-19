Известна оценка Трубина за матч со Спортинго, где он устроил зрелище

В матче 30-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» одержала принципиальную победу над «Спортингом» со счетом 2:1 в дерби, которое состоялось на стадионе Эштадиу Жозе Алваладе.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, став одним из ключевых героев встречи – он отразил пенальти после удара бомбардира Луиса Суареса.

По итогам поединка статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7,2 балла, что выше среднего показателя команды (6,77). Героем матча стал Рафа Силва, получивший оценку 7,9 балла.

После этой победы «Бенфика» поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии.