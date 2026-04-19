ПСЖ – Лион. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги 1
В воскресенье, 19 апреля, проходит матч 30-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором играют «ПСЖ» и «Лион».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Париже на стадионе «Парк де Пренс». В стартовом составе парижан заявлен украинец Илья Забарный, а Роман Яремчук из «Лиона» остался в запасе.
Лига 1. 30-й тур.
ПСЖ – Лион – 0:2
Голы: Эндрик, 6, Морейра, 18.
ГОЛ! Эндрик, 6 мин, 0:1
ГОЛ! Морейра, 18 мин, 0:2
