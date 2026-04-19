Спортинг – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

19 апреля в 20:20 начался матч 30-го тура чемпионата Португалии между клубами «Спортинг» и «Бенфика».

Команды встретились на домашней арене «Спортинга» – «Эштадиу Жозе Алваладе».

Старт матча был отложен на 20 минут из-за «орлов», которые прибыли на стадион с задержкой.

«Спортинг» – «Бенфика» – 0:1 (обновляется)

Гол: Шельдеруп, 27 (пен.)