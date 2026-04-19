Справились и без Малиновского. Дженоа на выезде обыграла Пизу
По ходу матча «грифонам» пришлось отыгрываться
В воскресенье, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура Серии А между «Пизой» и «Дженоа».
Игра прошла в Пизе на стадионе «Арена Гарибальди» и завершилась со счетом 1:2.
Счет в матче на 19-й минуте открыл Канестрелли, который замкнул подачу Ангоори с углового и вывел хозяев вперед.
«Дженоа» сумела отыграться перед перерывом, когда Экатор из пределов штрафной точно пробил в верхний дальний угол.
Решающий гол в матче записал на свой счет Коломбо, который реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Канестрелли.
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский этот матч пропускал из-за перебора желтых карточек.
Серия А. 33-й тур, 19 апреля
Пиза – Дженоа – 1:2
Голы: Канестрелли, 19 – Эхатор, 41, Коломбо, 56 (пенальти)
