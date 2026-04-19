  Справились и без Малиновского. Дженоа на выезде обыграла Пизу
19 апреля 2026, 20:53 | Обновлено 19 апреля 2026, 21:04
Справились и без Малиновского. Дженоа на выезде обыграла Пизу

По ходу матча «грифонам» пришлось отыгрываться

В воскресенье, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура Серии А между «Пизой» и «Дженоа».

Игра прошла в Пизе на стадионе «Арена Гарибальди» и завершилась со счетом 1:2.

Счет в матче на 19-й минуте открыл Канестрелли, который замкнул подачу Ангоори с углового и вывел хозяев вперед.

«Дженоа» сумела отыграться перед перерывом, когда Экатор из пределов штрафной точно пробил в верхний дальний угол.

Решающий гол в матче записал на свой счет Коломбо, который реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Канестрелли.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский этот матч пропускал из-за перебора желтых карточек.

Серия А. 33-й тур, 19 апреля

Пиза – Дженоа – 1:2

Голы: Канестрелли, 19 – Эхатор, 41, Коломбо, 56 (пенальти)

Иван Чирко
