Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол на 9 месяцев

Полузащитник АЗ Алкмар и молодежной сборной Украины Богдан Будко рассказал, как после начала полномасштабной войны самостоятельно искал новый клуб в Нидерландах и столкнулся с длительной паузой в карьере из-за контракта с «Шахтером».

«Шахтер» договорился, чтобы мы тренировались в «Аталанте» вместе с несколькими другими ребятами – все было организовано нормально. Но потом я решил двигаться дальше и поехать в Нидерланды. Я сам писал в клубы, и «АЗ» ответил. Так я и оказался здесь.

Мне не разрешали играть за АЗ девять месяцев из-за действующего контракта с «Шахтером». Это было сложно, но я понимал позицию клуба — они не хотели отпускать меня без компенсации», – Богдан Будко.