Победный дубль Месси. Интер Майами выиграл напряженный матч с 5-ю голами

Ночью 19 апреля состоялся матч между клубами «Колорадо Рэпидз» и «Интер» Майами в очередном туре MLS.

Голевой перформанс в Денвере выдал звездный игрок «Интера» Лионель Месси.

Аргентинская легенда забив два мяча в матче и принесла своей команде победу (3:2).

Именно при ничейном счете Лионель поставил точку в встрече, отличившись на 79-й минуте.

Месси пополнил свою коллекцию голов благодаря этому матчу. Теперь на счету аргентинца 905 забитых мячей и 407 ассистов.

MLS. 19 апреля

«Колорадо Рэпидз» – «Интер» Майами – 2:3

Голы: Наварро, 58, Япи, 62 – Месси, 18 (пен.), 79, Бертраме, 45+5

Удаление: Брайт, 87

