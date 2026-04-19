Победный дубль Месси. Интер Майами выиграл напряженный матч с 5-ю голами
Лионель стал героем встречи против «Колорадо Рэпидс»
Ночью 19 апреля состоялся матч между клубами «Колорадо Рэпидз» и «Интер» Майами в очередном туре MLS.
Голевой перформанс в Денвере выдал звездный игрок «Интера» Лионель Месси.
Аргентинская легенда забив два мяча в матче и принесла своей команде победу (3:2).
Именно при ничейном счете Лионель поставил точку в встрече, отличившись на 79-й минуте.
Месси пополнил свою коллекцию голов благодаря этому матчу. Теперь на счету аргентинца 905 забитых мячей и 407 ассистов.
MLS. 19 апреля
«Колорадо Рэпидз» – «Интер» Майами – 2:3
Голы: Наварро, 58, Япи, 62 – Месси, 18 (пен.), 79, Бертраме, 45+5
Удаление: Брайт, 87
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
